Almanya'da 2024 Yılında Rekor Sayıda Vatandaşlık Verildi

Almanya'da 2024 Yılında Rekor Sayıda Vatandaşlık Verildi
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Almanya, 2024 yılında 291 bin 955 kişinin Alman vatandaşlığına geçişini onaylayarak 2000 yılından bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Suriyeliler en büyük grubu oluştururken, Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı da iki kat arttı.

Almanya'da 2024 yılında 291 bin 955 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu, kayıtların tutulduğu 2000 yılından bu yana en yüksek sayı oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2024 yılında Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 291 bin 955 kişinin Alman vatandaşlığına geçiş başvurusu olumlu sonuçlandı. 2023 yılına oranla geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin oranı yüzde 46 arttı.

Verilere göre Alman vatandaşlığına en çok kabul edilenler Suriyeliler oldu. Suriye kökenliler Alman vatandaşlığına kabul edilenlerin 4'te birinden fazlasını, yani yüzde 28'sini oluşturdu. Verilere göre geçtiğimiz yıl 83 bin 150 Suriyeli, Alman vatandaşı oldu.

Türklerin sayısı iki kat arttı

2023'te 11 bin 790 Türk, Alman vatandaşlığı geçerken, bu sayı 2024'te 22 bin 525 oldu. Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı iki kat arttı.

2024'te ayrıca 12 bin 980 Rus, Alman vatandaşlığına geçti.

2024'te hızlı uyum sağlayan ve üstün başarı gösterenlere verilen hızlı vatandaşlık imkanından faydalanarak Alman vatandaşlığına geçenlerin oranı ise tüm kabullerin yüzde 7'sini oluşturdu. 2024 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin Almanya'da ortalama ikamet süresi 11 yıl 8 ay oldu. Türk kökenlilerin Alman vatandaşlığa kabul edildikleri tarihte Almanya'da ortalama ikamet süreleri ise 23 yıl 1 ay olarak kayıtlara geçti.

Rekor sayıda Alman vatandaşlığına kabulün altında 27 Haziran 2024'te yürürlüğe giren ve Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran düzenleme bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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