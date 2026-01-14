Haberler

Vali Hüseyin Aksoy, Almanya Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger'i makamında kabul etti

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin ele alındığı ziyarette, Vali Aksoy, Grienberger'e teşekkür etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aksoy, Başkonsolos Grienberger ile bir süre sohbet ederek, Eskişehir hakkında bilgi verdi. Ardından, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ele alındı. Kendilerini Eskişehir'de ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Aksoy, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkonsolos Grienberger'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
