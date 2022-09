Almancı Saliha Teyze'den gurbetçilere nasihat: 'Hatamı 84 yaşında fark ettim'

Almanya'da işçi olarak çalışmak için çocuklarını bırakıp gitmek zorunda kalan ve 27 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 84 yaşındaki Saliha Yavaş; "Hatamı 84 yaşımda anladım. Kimse iş için çocuklarından vazgeçmesin" dedi.

Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde yaşayan ve hayatının bir bölümünü Almanya'da geçiren 84 yaşındaki Saliha Yavaş, gurbetçilere nasihatlerde bulundu. İlerlemiş yaşına rağmen hayat tarzı görenleri şaşırtan, zaman zaman uluslararası yollarda şoförlük yapan zaman zaman da memleketi Aydın'da survivor yarışmalarını aratmayan yaşam şekli ile herkesi kendine hayran bırakan Saliha Yavaş çevresinde de "süper nine" olarak tanınıyor. Eline aldığı balyoz ile duvar yıkan, balta ile odun kesen, yeri gelince koca minibüsü kullanan Saliha Teyze, çevresinde "süper nine" olarak bilinse de her insan gibi kendisinin de pişmanlıklarının olduğunu belirtti.

Bir dönem Almanya'ya işçi olarak giden ve orada 27 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Saliha Teyze, Almanya'ya giderken çocuklarını bırakmak zorunda kaldığı için pişman olduğunu ifade etti. Yurtdışına çıkmayı düşünenlere de seslenen Saliha Teyze; "Hiç kimsenin işi, ailesinden daha önemli değil. Şimdiki aklım olsa çocuklarımı bırakıp gitmezdim Almanya'ya. Hatamı geç fark ettim. Çocuklarımı bırakıp yurtdışına çıkmayı düşünenler varsa iyi düşünsünler. Kimse çocuğunu bırakıp gitmesin" dedi.

(Uğur Eser - İHA)