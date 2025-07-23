Alman Vatandaşı Harald Hornig, Nevşehir'de Müslüman Oldu

Alman Vatandaşı Harald Hornig, Nevşehir'de Müslüman Oldu
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Alman asıllı Harald Hornig, Nevşehir Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı. İslam'a olan ilgisi ve yapılan araştırmalar sonucunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığını kabul etti.

Alman vatandaşı Harald Hornig Nevşehir Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı.

Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Alman asıllı Harald Hornig, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'a duyduğu ilgi yıllar öncesine dayanan Hornig, Müslümanların yaşam tarzı ve maneviyatından etkilenerek araştırmalarını derinleştirdi. Bu süreçte kalbinde yeşeren İslam sevgisi, güçlü bir imana dönüştü. Müslüman olmayı kabul eden Hornig Nevşehir İl Müftülüğüne müracaat etti.

İl Müftüsü Kazım Güzel, İslam'ın temel esasları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra Harald Hornig, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Törenin sonunda Hayrullah'a ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve hediyeler takdim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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