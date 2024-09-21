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Alman Vatandaşı Aleina Maria Leitner Müslüman Oldu

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Eskişehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde 25 yaşındaki Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Müslümanlık kabul etti ve Aleyna ismini aldı. İl Müftüsü Muharrem Gül, kendisine İslam'ın temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verdi.

Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir İl Müftülüğü'nde yapılan ihtida merasiminde Müslüman oldu.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından yapılan ihtida merasiminde 25 yaşındaki Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner Müslüman oldu. Anaokulu öğretmeni olan Leitner, Eskişehir İl Müftülüğü'ne gelerek Müslüman olmak istediğini belirtti. İl Müftüsü Muharrem Gül, kendisine İslam'ın temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından Leitner, kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığı kabul etti ve Aleyna ismini aldı.

İhtida merasiminde yapılan duanın ardından İl Müftüsü Gül, Alman vatandaşı Aleyna'ya Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanan İslam dininin inceliklerini öğrenebileceği Almanca kitaplar ve ihtida belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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