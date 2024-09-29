Üye Girişi
Haberler

Alman Kadın İslamiyet'e Geçti

Alman Kadın İslamiyet'e Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya vatandaşı Barbara D, arkadaşlarının etkisi ve İslamiyet üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda Zonguldak'ta İhtida töreni ile Müslüman oldu. Müftü Hafız Recep Apaydın tarafından onurlandırıldı.

Almanya vatandaşı Barbara D, çevresindeki arkadaşlarının etkisi ve İslamiyet üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda müslüman olma kararı aldı.

Müslüman olmaya karar verdikten sonra Zonguldak Kozlu İlçe Müftüsü Hafız Recep Apaydın'ı ziyaret eden Barbara D, burada gerçekleşen ihtida töreni ile İslamiyet'e geçiş yaptı. İhtida töreninde "Emine" ismini alan Barbara D, Müftü Apaydın tarafından Müslüman olmasının ardından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplarla onurlandırıldı. Müftü Apaydın, Barbara D'yi tebrik ederek İslamiyet yolculuğunda rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

zonguldak Almanya Kültür Yerel Yaşam Dünya Müftü

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı
Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });