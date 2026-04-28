Alman başkatipten Başkan Erdem'e ziyaret

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Başkatip Nicole Gonsior, Zonguldak programı kapsamında Başkan Tahsin Erdem'i ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Zonguldak ile Almanya arasında yerel düzeyde geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede; şehirler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projeler ve deneyim paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Tahsin Erdem, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkatip Nicole Gonsior'a teşekkür ederek, Zonguldak'ın gelişimine katkı sağlayacak her türlü uluslararası iş birliğine açık olduklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı