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Alman Anne ve Kızı Müslüman Oldu, İsimlerini Değiştirdi

Alman Anne ve Kızı Müslüman Oldu, İsimlerini Değiştirdi
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, Alman anne Melanie ve kızı Michelle Müslüman olarak 'Melek' ve 'Meryem' adını aldı. İhtida töreninde İslam'ın temel inançları anlatıldı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Alman anne ve kızı Müslüman olarak 'Melek' ve 'Meryem' adını aldı.

Alman vatandaşı olan Melanie isimli anne ve kızı Michelle, Eldivan İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri anne Melanie ve kızı Michelle için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde anne ve kızına Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam'ın temel inanç ve esasları anlatıldı. Müslüman olmak isteyen anne ve kızına İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra, anne-kız Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan anne Melanie "Melek", kızı Michelle ise "Meryem" adını aldı.

Müslüman olan anne ve kızı, diğer dinlerde sabit bir söylemin bulunmayışını sebep göstererek İslam'ın değişmez ilkelere sahip olduğunu, bu dinin kişiden kişiye değişmemesini ilgi çekici bulduklarını ve araştırmaları neticesinde İslam'ın en doğru din olduğuna inandıklarını söyleyerek Müslüman olduklarını ifade etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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