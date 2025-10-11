Haberler

ALKÜ'den Özgür Filistin İçin İmza Kampanyası

ALKÜ'den Özgür Filistin İçin İmza Kampanyası
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Atatürk Anıtı Meydanı'nda başlattığı 'Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle' imza platformu ile vatandaşlar ve turistlerden destek topladı. Katılımcılar, Filistin'e yönelik yapılanların soykırım olduğunu belirterek, dünya genelinde İsrail'e karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladılar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Anıt Meydanı'na konulan "Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle" imza platformu, vatandaşlar ve turistler tarafından imzalarla dolduruldu.

ALKÜ'nün Filistin ve Gazze'deki İsrail zulmüne karşı başlattığı "Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle" imza kampanyası şehir merkezine taşındı. Kestel yerleşkesinde bulunan imza platformu akademisyenler ve öğrencilerden yoğun ilgi görürken, bir başka imza platformu da şehir merkezinde Alanyalıların imzasına sunuldu. Atatürk Anıtı Meydanı'nda gün boyu kalan "Özgür Filistin, Özgür Gazze için Gönülden Gönüle" imza platformuna her yaştan onlarca vatandaş ve turist imza atarak, Filistin ve Gazze'ye desteklerini gösterdiler.

Platforma imza atan vatandaşlar ve turistler, Filistin ve Gazze'de yapılanların bir soykırım olduğunu, tüm dünyanın işgalci İsrail'e karşı net tavır almaları gerektiğini dile getirdiler. Şehir merkezindeki imza platformu hafta sonu vatandaşların imzasına açık olacak. Kestel yerleşkesindeki imza platformu da öğrenciler ve akademisyenler tarafından imzalanmaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
