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ALKÜ'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Filistin'deki soykırıma tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte İsrail aleyhinde sloganlar atılırken, Filistin ve Türk bayrakları açıldı. Alanya İlçe Müftüsü, üniversite görevlileri ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da yürüyüşe katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Avrupa ülkelerinde üniversitelerinde Filistin'deki soykırıma tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Filistin'de yaşanan soykırıma tepki göstermek ve Amerika'daki üniversiteler başta olmak üzere Filistin halkını desteklediği için baskıya maruz kalan üniversite mensuplarına destek vermek için yürüyüş düzenlendi. ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki Abdurrahman-Nimet Alaaattinoğlu Camii önünde cuma namazının ardından başlayan yürüyüş üniversite ana kapısı önünde sona erdi. Yürüyüş esnasında İsrail aleyhinde sloganlar atılırken, Filistin ve Türk bayrakları açıldı. Filistin'e destek yürüyüşüne Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, üniversite görevlileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Filistin meselesi din, dil, ırk fark etmeksizin her insanın davasıdır"

Yürüyüşün ardından basın açıklaması okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi İsmet Aydemir, Filistin'deki olayların her insanın davası olduğunu belirterek, "Bu katliamlar karşısında hiçbir şey yapamazsak bile susmayıp bu direnişe ortak olmak özgür Filistin halkına boynumuzun borcudur" dedi.

"Öğrencilerin yanlarında olduklarını vurgulamak için buradayız"

ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan ise, "Öğrencilerimiz Amerika'daki üniversitede okuyan ve baskıya zulme karşı Filistin halkının yanında olduklarını söylediklerinden dolayı sıkıntıya maruz kalan öğrencilerin de yanlarında olduklarını vurgulamak amacıyla burada bir araya geldiler" diye konuştu.

"Soykırıma hayır demek için elimizden geleni yapıyoruz"

ALKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Filistinli Osman Abuhasan (26) ise, "7 aydır süren soykırıma hayır demek için az bir şey yapıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Soykırıma hayır demek için geldik. Soykırım daha önceden başladı. 70 yıldır bir baskı altındaydık" dedi.

Konuşmaların ardından ise Filistin'de ve Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildikten sonra gökyüzüne barış balonları bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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