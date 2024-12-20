Alkolün Etkisiyle Yanlışlıkla Dükkanın Camını Kıran Adam Yatak Hediye Edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eğlence mekanında alkolün dozunu fazlaca kaçıran ve evi sandığı mağazanın camını kırıp içerde uyuyup kalan adama yattığı yatak hediye edildi. "Alkol tüm kötülüklerin anasıdır" yazısının önünde poz veren İrfan Kayın, "Bir daha hiçbir yerin camını kırmayacağım. Bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor" dedi.

Karabağlar ilçesinde komedi filmlerine konu olacak olayda İrfan Kayın, eğlence mekanında alkolü fazla kaçırmış, evi sandığı iş yerinin camını kırıp içerde uyuyup kalmıştı. Polislerin uyandırdığı ve "Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?" diye yanıt veren İrfan Kayın'ın hiçbir şey hatırlamadığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası kötü niyetli olmadığını gören mağazanın sahibi Eren Çağlar Niron, Kayın'dan şikayetçi olmadı.

Mağazada İrfan Kayın'ın kırdığı cam ise camcılar tarafından değiştirildi. İş yeri sahibi, evine kadar giderek İrfan Kayın'a uyuduğu yatağı ve bazayı da hediye etti.

"İyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir insanım"

İş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, "Dün haberleri izledikten sonra bazı yorumlar gördüm; 'vitrinin kırılmış, dükkanına girilmiş, cezalandıracağın yerde bir de yatak hediye etmişsin, ödüllendirmişsin' diye. 'Yanlış yapmışsın' diyenlerde oldu; ama ben, iyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir insanım. Herkes gönlünün ekmeğini yer; gönlünüzü kötülükle, nefretle değil; sevgiyle, güzellikle doldurun" dedi.

Evine "Alkol tüm kötülüklerin anasıdır" yazısı asmış

Hediye için teşekkür eden İrfan Kayın da, art niyetli olmadığını, kendisini evinde sandığını söyledi. Evine astığı, "Alkol tüm kötülüklerin anasıdır" yazısıyla poz veren Kayın, şöyle devam etti:

"Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah kendisinden razı olsun. Bende art niyetli bir insan değilim, kendimde de değildim zaten. Bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor. Bunlardan kendimize dersler çıkartmamız gerekiyor. Yapmaman gereken bir şeyi yaptım, istem dışı olan bir şeydi."

"Bir daha hiçbir yerin camını kırmayacağım"

İş yeri sahibi İrfan Kayın'a, "Yattığın yatağı sana getirdik. Artık hiçbir yerin camını kırmadan, kendi evinde uyuyabilirsin. Senden bir söz istiyorum; sende sana kötülük eden birini benim için affedeceksin" derken, bu sözlere İrfan Kayın'ın cevabı ise "Söz veriyorum. Bana kötülük yapan birisini affedeceğim. Bir daha da hiçbir yerin camını kırmayacağım" oldu. - İZMİR