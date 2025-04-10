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Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Yaşlı Adama Çarptı

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Çorlu'da alkollü bir sürücünün yaya geçidinde geçerken yaşlı bir adama çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Çorlu'da alkollü sürücü yaya geçidinde yaşlı adama çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçe merkezi Çetin Emeç Bulvarı ile Türkmen Sokak yol ayrımında meydana geldi. Eski Salı Pazarı tarafından Türkmen Sokağa sapan T.A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yürüyen A.Ç. isimli yaşlı adama çarptı. Kazada yaralanan A.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü T.A.'nın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel
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