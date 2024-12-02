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Alkollü Mekan Önünde Kavga: Yere Düşen Adam Tekmelendi

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Eskişehir'de bir eğlence mekanının önünde çıkan kavga sırasında, yere düşen bir adam kalabalık tarafından defalarca tekmelendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yerdeki adamı aralarına alıp tekmelediler...O anlar kamerada

Alkollü eğlence mekanının önünde çıkan kavga cep telefonu kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanı önünde kalabalık grup arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tepebaşı İlçesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde bulunan alkollü eğlence merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlence mekanında bulunan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın mekanın dışına taşmasıyla kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen bir kişi, çevresindeki çok sayıda kişi tarafından defalarca tekmelendi. Eğlence mekanına giden bazı kadınların korku içinde koşarak uzaklaştığı görüldü.

Alkollü eğlence mekanı önünde çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Alkollü Mekan Önünde Kavga: Yere Düşen Adam Tekmelendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Yerel
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