Sorunları son bulsun diye başladığı alkol 5 yılda hayatını karattı, şimdiyse gençlerden tek isteği alkol tüketmemeleri

Hatay'da sorunları son bulsun diye alkole başlayan ve 5 yılda tükettiği alkol nedeniyle bağımlı olan Emrah Köygülü, annesi Semire Köygülü'yle birlikte tedavi olup iyileşmek istiyor. Alkol tüketerek hayatını karartan Köygülü, gençlere alkol kullanmamalarını tavsiye ediyor.

Asrın felaketinden önce 40 yaşındaki Emrah Köygülü ile 70 yaşındaki annesi Semire Köygülü, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Deprem sonrası annesiyle birlikte geçici şekilde yaşamını sürdüren Emrah Köygülü'nün hayatını karartan 5 yıl önce başladığı alkol oldu. Sorunlarını unutmak için alkole başlayan ve zamanla bağımlı hale gelen Köygülü, 'Günde ne kadar elime alkol geçerse kullanıyorum' diyerek bağımlılık seviyesini dile getirdi. Alkolle birlikte psikolojik olarak da zor günler geçiren Köygülü, tedavi olarak yeniden yaşama tutunmak için destek bekliyor. Alkol tüketmenin verdiği zararların hepsini yaşadığını ifade eden Köygülü, alkolün hiçbir faydası olmadığını ve bu yüzden gençlerin kesinlikle alkol tüketmemeleri gerektiğini söyledi.

"Alkolün hiçbir faydası yok ve gençlerin alkol kullanmamalarını tavsiye ederim"

Yetkililerden alkol bağımlılığından kurtulmak için destek bekleyen Emrah Köygülü, "Depremden önce Bağrıyanık Mahallesi'nde oturuyordum. Ben 40 yaşındayım annemde 70 yaşında, ikimizinde psikolojik sorunları var. Bir işte çalışmıyorum. Ablam İsviçre'de yaşıyor. O bize para gönderiyor. Bizim psikolojik sıkıntılarımız var ve onları atlatmak istiyoruz. İçimdeki sıkıntılar anlatılamayacak kadar var. Köprübaşında bir kafede yarı zamanlı çalışıyordum. Benim 5 yıl önce başlayan alkol bağımlılığım var. 5 yıldır yüksek derece alkol kullanmaya başladım. Günde ne kadar elime alkol geçerse kullanıyorum. Alkol kullandığımda: sabah uyandığımda ağız kuruluğu, sinüzit ve psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Psikolojik sorunlarımı götürecek diye içmiştim. Alkol önce bir zevkle başladı ama şimdi zevk vermiyor, su gibi ihtiyaca döndü. Alkolün gerçekten zararlarını tattım. Alkol kullanmasaydım yine bu duruma düşerdim. Bende tembellik var, azim yok. Aileden gelen zayıflığım var. Alkol alacak parayı: annemden, yurtdışındaki ablamdan ve eş dosttan alıyorum. Günde 2 ila 3 şişe kullanıyorum. Annem ve benim psikolojik sorunlarımızı çözülmesini istiyoruz. Yetkililerin yardımıyla alkol bağımlılığından kurtulmak ve tedavi olmak istiyorum. Güzel bir yaşam ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Gençlerin alkol kullanmamalarını tavsiye ederim. Alkolün hiçbir faydası yok. Yetkililerimizden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY