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Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle gezerek geçirmek isteyen onlarca kişi Espark Alışveriş Merkezi'nin açılış saatini beklerken kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle gezerek geçirmek isteyen onlarca kişi Espark Alışveriş Merkezi'nin açılış saatini beklerken kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü vatandaşlar farklı şekillerde değerlendirdi. Ailesiyle gezmek ve alışveriş yapmak isteyen onlarca kişi Espark Alışveriş Merkezi'nin yolunu tuttu. Bayramın ilk günü 13.00'da açılan alışveriş merkezine girmek isteyenler kapıda bekledi. Çevredeki diğer alışveriş merkezlerinin ve mağazaların kapalı olması nedeniyle Espark AVM'nin iki kapısında da açılış saatinde yoğunluk oluştu. Alışveriş merkezinin otopark girişinde oluşan araç kuyruğu da dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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