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Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aliağa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramına kısa bir süre kala, Aliağa'da kurulan kurban pazarı satıcılar ile alıcıları bir araya getiriyor.

Kurban Bayramına kısa bir süre kala, Aliağa'da kurulan kurban pazarı satıcılar ile alıcıları bir araya getiriyor.

Aliağa Belediyesi, bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi, Yeni Mahalle mezarlık mevkiinde bulunan 17 bin 200 metrekarelik kurban satış alanını kurban pazarı esnafının hizmetine sundu. Vatandaşlar ile esnafı bir araya getiren kurban pazarında büyükbaş kurbanlıklar 20 bin ila 50 bin TL, küçükbaş kurbanlıklar ise 2 bin ila 6 bin TL arasında satışa sunuluyor.

Aliağa Belediyesi olarak kurban pazarında şartları daha iyi bir hale getirebilmek için günler öncesinden çalışmalarını tamamladıklarını belirten Kurban Pazarı Sorumlusu Mustafa Aksoy, "Bölgenin tesviyesini yaparak 17 bin 200 metrekarelik alanı satıcıların hizmetine sunduk. Burada 23 adet küçükbaş, 9 adet büyükbaş çadırı bulunuyor. Pazarcı esnafının çalışma şartlarını kolaylaştırabilmek için alana tuvalet, duşa kabin ve çay ocağı bulunduruyoruz. Bölgenin temiz kalabilmesi amacıyla yoğun olarak sulama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız kurban pazarına gelerek gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aliağa Belediyesi Kurban Bayramı Kurban Yerel Haberler

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