Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Şehitler İçin Lokma Döktürdü

Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitler için lokma döktürdü.

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını tek başına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 7.yılında törenlerle anılıyor.

Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği de, kahraman polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitler anısına Demokrasi Meydanı'nda lokma döktürdü. Terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Dernek Başkanı Vedat Atlı, "Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, bugün bütün şehitlerimiz için lokma hayrı düzenledik. Yine şahadet şerbeti içmiş Fethi Sekin'in yıl dönümü olması sebebiyle bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Düzenlenen programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç, Torbalı Elazığlılar Dernek Baskanı Ali Şefik Çoşkun ve vatandaşlar katıldı - İZMİR