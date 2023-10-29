Aliağa, Cumhuriyet 100. yılında Atatürk Stadına koştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle gerçekleştirilen kutlamalar yoğun ilgi gördü, vatandaşlar Atatürk Stadına akın etti.

İzmir'in bütün ilçelerinde Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Aliağa'da kutlamalar, Atatürk Stadında yapıldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez statta organize edilen kutlamalar, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar stada akın ederken; öğrenciler, genç sporcular, atlı ve motorize ekipler tarafından yapılan gösteriler kutlamalara renk kattı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, kutlamalara katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptı. Güney, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Cumhuriyet kutlu bir emanettir. Devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmeyecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Cumhuriyet mutlaka payidar kalacaktır."

Kaymakam Güney'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Çeşitli gösterilerin ardından programlar, öğrenci gruplarının tören geçişiyle son buldu.

Kutlama programına ayrıca; Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağalılar fener alayında bir araya geliyor

Kutlamalar, akşam Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilecek Cumhuriyet fener alayı ve korteji ile devam edecek. ENKA Spor Salonu önünden başlayacak fener alayında Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına yürüyecek. Kortejin konser alanına varmasıyla birlikte 100. yıla özel olarak gerçekleştirilecek drone gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında coşku, Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer konseriyle zirveye ulaşacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında sahne alacak olan Nilüfer, hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını Aliağalılar için söyleyecek. - İZMİR