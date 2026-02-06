Haberler

SYAL öğrencisi Ali Yusuf Sabah'tan Cinnah ödülü

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yusuf Sabah, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında mansiyon ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül töreni Ankara'da yapıldı.

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yusuf Sabah, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Ankara'da MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.

Genç yazar Ali Yusuf Sabah ödülünü, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Eryılmaz'ın katılım sağladığı törende aldı. Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağları gençlerin bakış açısıyla ele alan yarışmada, Ali Yusuf Sabah'ın kompozisyonu jüri tarafından büyük beğeni topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
