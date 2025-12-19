Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü annesinin cenaze namazını kıldırdı

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Almanya'da hayatını kaybeden annesi Ayşe Çevik'in (83) son yolculuğunda cenaze namazını kıldırdı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı.

Merhume Ayşe Çevik için Çamlıbel Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazına; Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, şube müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, annesini ebediyete uğurlarken törene katılanlara teşekkür ederek merhume için helallik istedi.

Öğle namazına müteakip Ayşe Çevik'in cenazesi, Çamlıbel Köyü Aile Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - ZONGULDAK