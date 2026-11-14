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Alanya'da yaşayan Rus antropolog Svetlana Kıseleva ve eşi Müslüman oldu

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Alanya'da yaşayan Rus antropolog Svetlana Kıseleva ve eşi Müslüman oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu antropolog Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, Alanya Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Merasimde çifte Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar antropolog olarak görev yapan Rusya uyruklu Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, İslam dinini seçerek müslüman oldu.

Alanya Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini seçmek istediklerini belirten Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov için ihtida merasimi düzenlendi. Alanya Müftülüğü binasında gerçekleştirilen merasime Alanya Müftüsü Mehmet Seven katıldı. Merasimde kelime-i şehadet getiren çift, Müslüman oldu. İslam dinini tercih etme sürecine ilişkin duygularını paylaşan Svetlana Kıseleva, uzun yıllar antropolog olarak edindiği mesleki tecrübelerin ve yaptığı araştırmaların İslam dinini tanımasında önemli rol oynadığını belirtti. İslam'ı araştırdıkça hakikate dair daha derin bir anlayış kazandığını ifade eden Kıseleva, eşiyle birlikte bu kararı almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Merasimde Müftü Mehmet Seven, İslam dininin inanç esasları ve Müslüman olmanın anlamı hakkında çifte bilgi verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla program devam etti. Merasimin sonunda Müftü Seven tarafından Svetlana Kıseleva ve Valerıı Karelov'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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