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Alanya'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak durdu. Sürücü S.K. hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Aydınlatma direği ve bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp durabildi.

Kaza, dün akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 NKC 23 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü S.K direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü S.K ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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