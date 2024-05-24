Alanya'da ormanlık alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Alara Mahallesi Alara Han Kalesi Yolu bölgesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, havadan da helikopter söndürme çalışmasına destek veriyor.