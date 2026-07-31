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Aladağlar’da BASE Jump sporcusuna çoban köpekleri saldırdı

Aladağlar’da BASE Jump sporcusuna çoban köpekleri saldırdı
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Niğde’nin Aladağlar bölgesinde BASE jump atlayışı gerçekleştiren sporcu Samet Baydar, iniş yaptığı sırada çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde BASE jump atlayışı gerçekleştiren sporcu Samet Baydar, iniş yaptığı sırada çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Baydar, dağdan paraşütle yaptığı atlayışın ardından koyun sürüsünün bulunduğu araziye iniş yaptı. Sürüyü korumak amacıyla harekete geçen çoban köpekleri, paraşütçüye doğru koşarak saldırmaya başladı. Köpeklerin arasında kalan Baydar zor anlar yaşarken, durumu fark eden çoban duruma hızla müdahale etti. Çobanın köpekleri uzaklaştırmasıyla sporcu saldırıdan son anda kurtarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bu hareketli anlar sporcunun kask kamerası tarafından kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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