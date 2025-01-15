Alaca Emniyet Müdürlüğü'nden Özel Bireylere Ziyaret

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede eğitim gören özel bireyleri ziyaret ederek birlikte yemek yedi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçede eğitim gören özel bireyleri okullarında ziyaret ederek yemek ikramında bulundu. Polis ekipleri, özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Anlamlı ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - ÇORUM