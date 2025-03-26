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Alaca'da Yaşlılara Evde Sağlık Ziyareti

Alaca'da Yaşlılara Evde Sağlık Ziyareti
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Çorum'un Alaca ilçesinde, 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan yaşlıları ziyaret ederek sağlık durumlarını kontrol etti ve yaşam kalitelerini artırmak için bilgiler verdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, sohbet edip yaşam kalitelerini arttıracak hususlarla ilgili bilgiler verdi.

Alaca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında evde sağlık hizmeti alan yaşlılara ziyaretler gerçekleştirdi. Bu çerçevede yaşlıların evine konuk olan ekipler, hastaların sağlık durumunu kontrol ederek ihtiyaçlarını değerlendirdi. Yaşlılarla birebir ilgilenen sağlık personelleri, yaşam kalitesini artırmak için dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretle ilgili Alaca Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak görevidir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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