Gençlerden örnek hareket: Çöp topladılar, bahçeyi güllerle süslediler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurdunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem çevre temizliği yaptı hem de yurt bahçesini rengarenk çiçeklerle donattı.

GSB Sakarya Akyazı KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaparak topladıkları çöpleri teslim etti. Etkinlik çerçevesinde yurt bahçesine gül fidanları dikilirken, öğrenciler kendi hazırladıkları dekoratif süs eşyaları ve motive edici tabelalarla bahçeyi renklendirdi. "Gelecek İçin, Doğa İçin", "Hayal Et" ve "Vazgeçme" yazılı renkli tabelalar bahçenin çeşitli noktalarına asılırken, alan hem estetik hem de sosyal bir yaşam alanına dönüştürüldü. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gençler, toprakla uğraşmanın ve doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı