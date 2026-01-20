Soğuk havada sıcak görüntüler: Jandarma çocuklarla kar topu savaşı yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Aktepe Kızak Şenliği'nde eğlenen çocukların kar topu savaşına jandarma ekiplerinin dahil olmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Akyazı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği'nde vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin tadını kızaklarla kayarak ve kar topu savaşı yaparak çıkartan çocukların neşesine jandarma ekipleri de ortak oldu. Şenlik heyecanına kapılan bir grup çocuk, yaptıkları kar toplarını jandarma ekiplerine fırlatarak ekipleri savaşa dahil etti. Çocukların ilgisini geri çevirmeyen ekiplerde karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. Yürekleri ısıtan o anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirildi. - SAKARYA