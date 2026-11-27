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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 5. ve 6. dönem projelerini başarıyla tamamlayan öğrenci ve danışmanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Mustafa Demir, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında AKÜ'den 15, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (AFSÜ) 4 olmak üzere toplam 19 kulüp ve topluluğa sertifikaları verildi. Projelerde görev alan 120 öğrenci ve akademisyen danışman da sertifika aldı.

ÜNİDES kapsamında bugüne kadar AKÜ'den 50, AFSÜ'den 19 olmak üzere toplam 69 proje desteklenmeye hak kazandı. Projelere toplam 5 milyon 500 bin TL bütçe ayrılırken, çalışmalarla 3 bin 12 katılımcıya ve 6 bin 101 gence ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı