Akşehir'de şehitlerin hatırası için anlamlı çalışma

Konya'nın Akşehir ilçesinde şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir çalışma başlatıldı.

Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen kursta, şehitlerin fotoğrafları üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırlanarak özel çalışmalar yapılıyor. Dernek Başkanı İsmail İnce ile Akşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kurs, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirerek hem sanatsal hem de duygusal bir ortam oluşturuyor. Kurs kapsamında katılımcılar, şehitlerin fotoğraflarını üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırlayarak özel çalışmalar ortaya koyuyor. Titizlikle yapılan çalışmalarda şehitlerin isimleri ve fotoğrafları katmanlı kağıt teknikleri kullanılarak hazırlanıyor ve fotoğraflar sanatsal bir görünüme kavuşuyor. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen kursa katılan şehit aileleri ve gaziler, kendi yakınlarının fotoğrafları üzerinde çalışarak hem duygularını ifade etme fırsatı buluyor hem de anlamlı eserler ortaya çıkarıyor. Dernek Başkanı İsmail İnce, düzenlenen kursun yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, "Bu kurs aynı zamanda şehit aileleri ve gazilerimiz için önemli bir sosyal dayanışma ortamı oluşturuyor. Bu tür faaliyetleri önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
