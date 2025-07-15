Akşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Akşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İplikçi Camii'ndeki Mevlid-i Şerif ve Akşehir Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarları sulayıp, mezarlara Türk Bayrağı bıraktı.

Ziyarete; Akşehir Kaymakamı Mesut Çoban, protokol mensupları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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