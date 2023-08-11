Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na Tuğamiral Eski atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na Tuğamiral Neslim Eski atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan Kıbrıs ve Denizcilik Havacılık Daire Başkanı olarak atanırken, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı görevine getirildi.

Yunanistan Kıbrıs ve Denizcilik Havacılık Daire Başkanı olarak atanan Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, 2020 yılından bu yana Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na devam etmekteydi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Neslim Eski, 2022 yılından bu yana Güney Görev Grup Komutanlığı görevini yapmaktaydı. - MUĞLA