Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koçaş: "Aksaray'ın Temel Sorunu 20 Yıldır Söz Verilen Tren Yolu"

(AKSARAY) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Burak Dalgın ve Turan Yaldır, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş'ı ziyaret etti. Koçaş, "Türkiye genelinde 400'ün üzerinde organize sanayi var ama bu organize sanayiler içerisinde Aksaray 11. sırada büyüklük bakımından. İhracat rakamlarına baktığımızda Aksaray, 81 vilayet içerisinde 25. sırada yer alıyor. İhracat rakamları çok iyi. Aksaray'ın temel sorunu, sıkıntısı 20 yıldır söz verilen tren yolu" dedi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı'nın düzenlediği program kapsamında kentte bir dizi ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Burak Dalgın ve Turan Yaldır, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ile bir araya geldi. Başkan Koçaş, Aksaray'ın sanayisini geliştirecek en önemli projenin tren yolu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Son 20 yıl içerisinde, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüyle alakalı çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydettik. Her ne kadar biz tarım ve hayvancılık şehri olsak da ciddi anlamda bir sanayileşmeye doğru gidiyoruz. Türkiye genelinde 400'ün üzerinde organize sanayi var ama bu organize sanayiler içerisinde Aksaray 11. sırada büyüklük bakımından. İhracat rakamlarına baktığımızda Aksaray, 81 vilayet içerisinde 25. sırada yer alıyor. İhracat rakamları çok iyi. Aksaray'ın temel sorunu, sıkıntısı 20 yıldır söz verilen tren yolu. Turizm zayıf noktamız. Organize sanayi çok iyi yerlerde ama turizm konusunda da, yani yıllar öncesinden Kapadokya bölgesinde olmasına rağmen nasibini alamamış, diğer iller bizim biraz önümüzde. Yakın zaman içerisinde turizmle alakalı Aksaray hak ettiği yeri alacaktır."

İYİ Partili Dalgın ise şunları söyledi:

"Aksaray hakikaten çok büyük bir potansiyeli olan bir vilayet. Yani ülkemizde neredeyse sanayisiyle, ticaretiyle büyük bir kısmını, üniversitesinin büyük bir kısmını İstanbul Marmara Denizi çevresine koymuş durumdayız. İşte bu çeşitli durumlardan dolayı çok riskli. Allah korusun, deprem halinde Türkiye'yi felç edecek bir durum. İnsani bir mesele var; İstanbul ve çevresi hem pahalı hem kalabalık, yoğunluk olarak yaşanmaz hale gelme riskiyle karşı karşıya. Üstelik potansiyeli yüksek Aksaray hak ettiği potansiyele erişemiyor. Bunu ortadan kaldıracağız. Yıldız vilayetlerimizin ki bunun Aksaray parlayan örneklerinden biri, önünü açacak yatırımlar yapacağız. Mesela demir yolu gelmesi bunlardan bir tanesi. Bu vilayetlerin önünü açmak, zaten Türkiye'nin daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir kalkınmaya erişmesini sağlayacak. İkinci büyük fırsat Aksaray'da olmak. Bu önemli. Üçüncüsü, bizim politikamızın temeli arzı artırmak, üretimi artırmak, istihdamı artırmak."

Kaynak: ANKA