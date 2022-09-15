Aksaray haberleri! Aksaray'da 'Toki Sosyal Konut' Kuyruğu

Aksaray yerel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde TOKİ tarafından 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işi yeri yapma projesini duyurdu. Başvuruların dün itibariyle başlaması üzerine bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

KEMAL ONUR ATALAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde TOKİ tarafından 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işi yeri yapma projesini duyurdu. Başvuruların dün itibariyle başlaması üzerine bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinden Aksaray merkeze sadece 200 adet sosyal konut düştü. Başvuruların dün itibariyle başlaması üzerine bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

"YİYECEĞİMİZDEN KISACAĞIZ"

Aksaraylı engelli vatandaş Şenol Uysal şunları söyledi:

"12-13 Senedir bedensel engelliyim. Engelli maaşımız ile 5-6 bin lirayı buluyor. Daha önce kendi adıma 3 kere TOKİ'ye başvurdum ama çıkmadı şimdi ise görme engelli eşim üzerine başvuracağım. 1200 tane ev yapılacağını biliyorum Aksaray'a az ama yine de ne yapalım? Ödemeyi yiyeceğimizden, içeceğimizden kısacağız biraz da ufak tefek ayakkabı boyama işi yapıyorum onunla beraber temin edebilirim. Fakirin umudu bitmez biz de bir umutla çıktık geldik."

Başka bir Aksaraylı vatandaş, "Buraya Halk Bankasına TOKİ'ye yazılmaya geldim, daha önce de başvurdum çıkmadı birkaç kez başvurdum ama çıkmadı. Ben çiftçiyim, emekliyim devlet bunu bize hak tanıdıysa almak istiyoruz" dedi.