Aksaray haberi... Aksaray'da Macera Park aksiyon ve heyecanın merkezi olacak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kılıçarslan Parkı içerisinde yapımına devam edilen Macera Parkında çalışmaları yerinde inceleme yaparak, "Şehrimize ilkleri kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehri genelinde alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan enerjiye, kentsel dönüşümden eğitime kadar birçok belediyecilik hizmetlerinde ilkleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, hayata geçirdiği sosyal donatı alanları ile de adından söz ettiriyor. Vatandaşların aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebileceği alanları şehre kazandıran Başkan Dinçer, Kılıçarslan Parkı içerisinde şehrin ilk Macera Parkı olma özelliğine sahip parkın yapımını başlattı. 8 bin metrekarelik alanda hayata geçecek Macera Park'ın içerisinde 360 metre Zipline, Survivor Parkuru, Salto Trambolini, 12 metre uzunluğunda Dev Salıncak, 24 Oyunlu İp Parkuru, File Zıplama Oyun alanı, Serbest Düşüş ve 15 metre Etkinlik Kulesi yer alacak.

Macera Parkının yapımında gelinen son aşama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm sosyal donatı alanlarında olduğu gibi macera parkında şehre renk katacağını belirtti. Başkan Dinçer, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar geçen süre içerisinde şehrimizde olmayan birçok yenilikçi proje uyguladık. Projelerimiz vatandaşlarımız tarafından sevilerek kullanılıyor. Mevcut parklarımızda daha önce olmayan oyun grupları donattık. Spor alanlarımız rengarenk zeminlerle kaplayarak ilgi çekici hale getirdik. Dekoratif kamelyalarla ailelerimize huzurlu vakit geçireceği alanlar oluşturduk. Yapımına başladığımız macera parkımız da şehrimize renk katacak" diye konuştu. - AKSARAY