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Aksaray'da Yüksek Basınçlı Su Asfaltı Patlattı: İki Araç Hasar Gördü

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Aksaray'da içme suyu şebekesindeki yüksek basınçlı su, asfaltı patlatarak fışkırdı. Olay sonucunda 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tazyikli su asfaltı patlattı: İki araçta hasar oluştu

AKSARAY - Aksaray'da içme suyu şebekesi hattındaki yüksek basınçlı su, asfaltı patlatarak fışkırdı. 2 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleden geçen içme suyu şebekesi hattında yüksek basınçla birlikte patlama yaşandı. Basınçlı su önce boruyu sonrada asfaltı patlatarak fışkırdı. Asfaltın patlaması ile birlikte büyük bir ses duyulurken, çevredeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde asfaltın patlama anı anbean görülürken, patlamayla ne olduğunu anlayamayan çevredeki vatandaşlar balkonlarından yaşanan olayı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARATAY - Yerel
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