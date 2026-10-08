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Aksaray'da UMKE, Hasandağı'nda 100 kişiyle heyelan tatbikatı yaptı

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Aksaray'da UMKE tarafından Hasandağı'nda 100 kişilik ekiple heyelan tatbikatı gerçekleştirildi. Doktor, hemşire, paramedik ve ATT'lerden oluşan ekip, aşırı yağış sonrası heyelan senaryosunda yaralılara müdahale ve ambulansa taşıma çalışmalarını uygulamalı olarak yaptı.

AKSARAY'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Hasandağı'nda gerçeği aratmayan heyelan tatbikatı gerçekleşti.

Doktor, hemşire, paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerinden (ATT ) oluşan 100 kişilik ekip, Hasandağı'nda heyelan tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler tatbikatın senaryosu gereği meydana gelen heyelan sonra olay yerine ulaşma, yaralılara müdahale ve yaralıların ambulansa taşınmasını gerçeği aratmayan şekilde canlandırdı.

Tatbikat sonrası açıklamada bulanan Aksaray Valisi Murat Duru, "13'üncü Bölge Tatbikatını, UMKE gönüllülerimiz gerçekleştirdi. Konya ve Karaman'dan gelen ekipler, Aksaray'daki ekiplerle birlikte Hasandağı'nda tatbikatı gerçekleştirdi. Konya'dan 30, Aksaray'dan 40 ve Karaman'dan ise 15 UMKE gönüllüsü ve 15 araçla ile 15 eğitmen katıldı. Tatbikat kapsamındaki senaryoda Hasandağı kar beyaz otel bölgesinde aşırı yağışlar sonrası, bir heyelan oluşması sonucu vatandaşlarımızın yaralanması ve etkilenmesi senaryolaştırıldı. Sonrasında ekiplerini olay yerine sevki, güvenliği hasta ve yaralıların tıbbı değerlendirilmesi, acil müdahalesi ve taşınması kurumlar arası koordinasyon sağlanmış oldu. Afet bölgesinde koordineli ekip çalışması hasta ve yaralıları doğru müdahalenin gerçekleştirilmesi sağlanmış oldu."dedi.

'AMACIMIZ AFEDLERDE MÜDEHALE ETKİMİZİ ARTIRMAK'

Aksaray Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Gökhan İçli ise,"Afetlerde ve olağan üstü durumlarda müdahale etkimizi artırmak amacıyla 13'üncü Bölge Tatbikatımızı, Hasandağı bölgesinde gerçekleştirdik. Konya, Karaman ve Aksaray'dan sağlık personelinden oluşan doktor, hemşire, paramedik ve ATT gibi meslek guruplarının bulunduğu toplam 100 UMKE gönüllüsü ve 15 UMKE aracı katılım sağladı. Gerçekleştirdiğimiz senaryoda aşırı yağış sonrası heyelan felaketi oluşması ve çok sayıda yarılanın bulunması canlandırıldı. Ekiplerimiz olay yerine intikal, acil müdahale uygulanması ve hastalarımızın güvenli bir şekilde ambulansa taşınması gibi durumlar uygulamalı ve aşmalı olarak gerçekleştirildi. Amacımız acil müdahalenin artırılması ve personellerimizin hazırlık seviyelerini en üst seviyeye çıkartılmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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