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Aksaray'da Trafik Kazasında Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da Konya yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 18 yaşındaki oğulları ağır yaralandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, ailenin 18 yaşındaki oğulları ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adem Gündüz (55) yönetimindeki 50 AEG 167 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Konya yolu Aksaray istikameti Yenikent Kasabası yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Tek taraflı meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Gündüz (52) ile Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Adem Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ailenin 18 yaşındaki oğlu Bedirhan Gündüz ise kazada ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Bedirhan Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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