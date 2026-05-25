Bayramda sokakta et çekenlere ceza kesilecek

Aksaray'da her yıl Kurban Bayramında sokaklarda et çekenlere ve et çektiren vatandaşlara yönelik bayram öncesi uyarı geldi. Sokakta çekilen etlerin bakteri yuvası olduğuna dikkat çekilirken, Kasaplar Odası Başkanı Fahrettin Düzgün, sokakta et çekenlere yaklaşık 50 bin lira ceza yazılacağı söyledi.

Kurban Bayramı öncesi harekete geçen Aksaray Kasaplar Odası, bayramda vatandaşın sağlığı için sokakta kaçak ve tamamen sağlıksız ortamlarda et çekimi yapan sahte kasaplara yönelik denetim yapılacağını duyurdu. Kasaplar Odası Başkanı Fahrettin Düzgün, her yıl Kurban Bayramında sokaklarda tamamen sağlıksız bir şekilde et çekimi yapıldığını belirterek, "Kurban Bayramı geldiğinde her önüne gelen kıyma makinesi alıp sokağa iniyor. Dışarıda çekilen etler çok kısa sürede bakteri kapar. Böylelikle insan sağlığını çok ciddi bir şekilde tehlikeye atmış olur. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, asla ama asla dışarıda etlerini çektirmesinler. Dışarıda et çekenler yakalanırsa yaklaşık yaklaşık 50 bin lira ceza kesilecek. Artık buna bir dur demeliyiz. İnsan sağlığını tehlikeye atmamalıyız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı