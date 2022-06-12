Aksaray'da Serinlemek İçin Baraja Giren 2 Genç Yaşamını Yitirdi - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Gücünkaya köyünde bulunan Mamasın Barajı'na piknik yapmaya giden 19 yaşındaki iki genç, serinlemek için girdikleri barajda boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Kürşat Metin Yıldırım ve İsmail Duhan Atak isimli gençler, bugün piknik yapmak için Gücünkaya köyündeki Mamasın Barajı'na gitti. 19 yaşındaki iki genç, daha sonra serinlemek için baraja girdi.

Çevredekiler, suya giren iki gencin gözden kaybolduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD Sualtı Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri, 1,5 saat süren çalışmanın sonunda iki gencin cansız bedenine ulaştı. İki gencin cesedi, barajdan çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKA / Yerel