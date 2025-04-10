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Aksaray'da Polis Teşkilatı'nın 180'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

Aksaray'da Polis Teşkilatı'nın 180'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü gençlerin hazırladığı sürprizle kutlandı. Gençler, polise sahte ihbarla ekipleri bir araya getirerek meşalelerle karşıladı ve çiçekler verip pasta kesti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İlçede gençler, hafta dolayısıyla polislere sürpriz hazırladı.

Önceden planlanan bir organizasyonla gençler, polise sahte bir ihbarda bulunarak ekiplerin belirtilen adrese gelmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memurları, meşalelerle kendilerini karşılayan coşkulu bir kalabalıkla karşılaştı. Bu anlamlı karşılamanın ardından gençler polis memurlarına çiçek verdi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını tebrik etti. Sürpriz kutlama daha sonra bir pastanede pasta kesimiyle devam etti. Polis memurları ve gençler birlikte pasta keserek teşkilatın 180'inci yılını kutladı. Gençlerin kutlaması polisler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gençlerden Bayram Ali Mutlu, "Polis Teşkilatımızın 180' yılını kutluyoruz. Aksaray'ın Eskil ilçesinde gençlerle polis teşkilatımızın yıldönümünü kutlamak için organizasyon yaptık. Kavga ihbarında bulunduk. Geldiklerinde onları meşaleler ile karşıladık, çiçeklerini takdim ettik, pasta sürprizi yaptık. 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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