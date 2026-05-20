Aksaray'da özel gençlerin bir günlük askerlik heyecanı

Aksaray'da özel gençler, bir günlüğüne asker oldu. Askeri üniformayla asker yemini eden gençlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel gençlere yönelik temsili askerlik programı düzenledi. Program çerçevesinde 40 özel birey bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen törende özel bireyler, askeri üniformalarını giyerek saç tıraşlarının ardından tören alanında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda temsili askerlik yemini eden özel gençler daha sonra terhis belgelerini aldı.

İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayer temsili askerlik programının özel bireylerin azim ve kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek emeği geçen tüm personele teşekkür etti. - AKSARAY

