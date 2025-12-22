Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Güncelleme:
Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bir otomobilin çarptığı motosikletten düşen 16 yaşındaki yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki yolcu öldü.

Edinilen bilgiye göre, Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde seyreden 68 AVV .. plakalı otomobil, aynı şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki A.K.A. ile yolcu konumunda bulunan Hasan Fatih Gök (16) savrularak yola düştü. Başını yol kenarında bulunan geri dönüşüm alanına çarpan Gök olay yerinde hayatını kaybetti, A.K.A. ise yaralandı.

Sürücü A.K.A. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
