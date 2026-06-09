Çocuğunun Trafik Kazasında Öldüğü Alt Geçide Tepki Gösteren Baba: "Kaç Kişinin Daha Ölmesi Gerekiyor?"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da köyleri ikiye bölen D-90 Karayolu üzerindeki kullanılamayan alt geçitler nedeniyle yaşanan trafik kazaları yeniden gündeme geldi. 2024 yılında 15 yaşındaki oğlunu bu yolda meydana gelen kazada kaybeden Aksaray Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yetkililere seslenerek, güvenli ulaşımın sağlanması için çalışmaların yapılmasını talep etti.

Aksaray Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, köyleri ikiye bölen D-90 Karayolu üzerindeki kullanılamayan alt geçitlerin trafik kazalarına davetiye çıkardığını söyledi.

Meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Aktürk, 15 yaşındaki oğlunu da bu bölgede trafik kazasında kaybettiğini dile getirdi.

Yetkililere, "Kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor?" diye seslenen Aktürk, burada yaşayan insanların evlerine gitmek için ya da arazilerine geçmek için bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Aktürk, "Zamanında bu yolun üzerine alt geçitler yapmışlar ama alt geçitlerin durumu çok kötü. Yağmurlar yağdığında doluyor, su doluyor, balçık oluyor, kullanılamıyor. Birazcık da yolu yükseltip alt geçidi yolun seviyesine getirmektense alt geçidi gömmüşler. Traktör girse çıkamıyor, çıksa giremiyor. O yüzden kullanamıyor. Kullanılmadığı için de mutlaka yolu kullanarak, yolun üstünden arazisine ve evine geçmek zorunda kalıyor. Bu da trafik kazalarını kaçınılmaz hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE ÇOCUĞUM 15 YAŞINDA BU KAZADA VEFAT ETTİ"

Aynı alanda yaşanan kazalara dikkati çeken Mahmut Aktürk, "İşte benim de çocuğum 15 yaşında bu kazada vefat etti. 2024 yılında Acıpınar köyünde 9-10 kişi bu yolda evlerine giderken veya arazisine geçerken kaza yaparak vefat etti. Yani bu işlerin yapılması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Yetkili mercilere de gittik, siyasilere gittik, otorite sahibi insanlara da gittik ama bir türlü yapılamadı. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu alt geçitlerin kullanılır şekle getirilmesini istiyoruz. Bunun için ne yapmak gerekiyor, biz de şaşırdık. Kaç kişinin daha ölmesini bekliyor yetkililer, onu da anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA