Aksaray'da Okullarda Eğitime Bugün Ara Verildi

Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma riski nedeniyle il genelinde faaliyet gösteren tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Öte yandan hamile ve engelli kamu çalışanları da bugün idari izinli sayıldı.