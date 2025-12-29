Haberler

Aksaray'da Okullarda Eğitime Bugün Ara Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ile buzlanma riski nedeniyle il genelinde faaliyet gösteren tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Öte yandan hamile ve engelli kamu çalışanları da bugün idari izinli sayıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp