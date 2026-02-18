Haberler

Aksaray'da Eski Eşi ve Akrabasını Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Güncelleme:
Aksaray'da Tolga Kuş, eski eşi Kübra Kılıç ve akrabası Zeynep Ayaz'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olayda üç kişi hayatını kaybetti.

Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da bir kişi eski eşi ile akrabasını öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi'ndeki daireye giden Tolga Kuş, eski eşi Kübra Kılıç (31) ve evde bulunan Kılıç'ın yakını Zeynep Ayaz'ı silahla öldürdü. Kuş, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bulunan Kübra Kılıç ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: ANKA
