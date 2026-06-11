İğne Talebini Reddeden Doktora Saldırmaya Kalktı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da bir vatandaş, iğne yaptırma talebini reddeden Aile Hekimliği doktoruna saldırdı. Şüpheli, gözaltına alınırken doktor şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, TOKİ 10 No'lu Aile Hekimliği'nde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, kayıtlı olduğu aile hekimliğinin kapalı olduğunu öne sürerek söz konusu sağlık birimine iğne yaptırmak amacıyla başvurdu. Hekim Rahmi Özçiftçi (60), şahsın talebini yerine getiremeyeceğini bildirince aralarında tartışma çıktı.

SALDIRMAYA YELTENDİ ARAYA GÖREVLİ GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, Doktor Özçiftçi'ye saldırmaya yeltendi. Tam bu sırada aile hekimliğinde görevli personel Alparslan Öztapan araya girerek olası bir darp girişimini önledi.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Doktor Özçiftçi, saldırıya teşebbüste bulunan şahıstan tehdit ve hakaret gerekçesiyle şikayetçi oldu. Saldırıda bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"GÖREVLİ AYIRMAYA GELDİ, SALDIRDI AMA VURAMADI"

Olaya ilişkin Doktor Özçiftçi, "Konu iğne yapmamakla ilgili. Şikayetçiyim. Şahıs bana saldırdı ama vuramadı. Görevli ayırmaya geldi. Bizim orayla ilgisi olmayan bir hasta, başka bir mahallenin hastası. Kendi sağlık ocağının kapalı olduğunu söylüyor. 'Kapattılar buraya geldim' diyor ama herhalde yanlış bir ifade. Tanımıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA