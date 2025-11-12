Aksaray'da Engelliye Saldırı Davasında İki Sanığa 6 Yıl Hapis

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 2017'de engelli bir kişiyi darbeden iki sanık 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Engelli Ahmet Doğan, 2017 yılında Ulukışla Köyü'nün 11. kilometresinde, merkeze gelmek üzere durdurduğu araçtaki sanıklar Üçler A. ve Nuri A. tarafından darbedildi. Doğan'ın öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan sanıklar daha sonra tespit edilerek, tutuklandı, ağır yaralanan Doğan ise hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray 10. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırıya ilişkin davayı 8 yıl sonra karara bağladı. Mahkeme, iki sanığı da 6'şar yıl hapse mahkum etti.

Mağdur Ahmet Doğan, 20 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.