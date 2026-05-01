Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması: Emeğin, Adaletin ve Halkın İktidarını Hep Birlikte Kuracağız

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, "Biz, herkesin hakkını aldığı, sendikal hakların güvence altında olduğu, emeğin sömürülmediği adil bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Çünkü bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin çalışkan emekçileri var. ve en önemlisi, haksızlığın karşısında dimdik duran bizler varız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yoksulluğu da, adaletsizliği de hep birlikte aşacağız." açıklamasında bulundu.

Aksaray Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde organize edilen 1 Mayıs programına, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, DİSK, Köy-Koop, Cumhuriyet Halk Partisi, SOL Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan mitingde şunları söyledi:

"Alın terinin, emeğin, adalet arayışının ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs'ta bir aradayız. 1 Mayıs; mücadele günüdür. İşçinin, emeklinin, gençlerin ve kadınların hakkını aradığı gündür. Bu meydanlar, insanca yaşamak istiyoruz diyen milyonların ortak sesidir. Bugün ülkemizde milyonlarca insan asgari ücretle yaşam mücadelesi vermekte, geleceğe umutla bakmakta zorlanmaktadır. Bu kader değildir. Bu tablo, yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucudur"

Hakkını arayan işçiler baskıyla karşı karşıya kalmakta; sendikacılar gözaltına alınmakta, emeğin sesi susturulmak istenmektedir. Uluslararası sendikal raporlar da açıkça göstermektedir ki; toplu pazarlık haklarının engellenmesi ve grev yasakları nedeniyle Türkiye, işçi haklarının en fazla ihlal edildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Oysa biz biliyoruz ki emek değer görmeden bu ülkede adalet sağlanamaz. Üretenin hakkını alamadığı bir düzende refah olmaz.

Gençlerin umutla geleceğe bakamadığı bir ülkede güçlü bir yarın kurulamaz. Biz, herkesin hakkını aldığı, sendikal hakların güvence altında olduğu, emeğin sömürülmediği adil bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Çünkü bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin çalışkan emekçileri var. ve en önemlisi, haksızlığın karşısında dimdik duran bizler varız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yoksulluğu da, adaletsizliği de hep birlikte aşacağız. Emeğin, adaletin ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bir adım geri atmayacağız. Bir eksik söz söylemeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA