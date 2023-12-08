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Aksaray Belediyesi Tüm Camileri Temizliyor

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Aksaray Belediyesi, şehirdeki tüm camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Cami iç ve dış mekanları düzenli olarak temizlenerek vatandaşların daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet etmeleri sağlanıyor.

Aksaray'da tüm camiler belediye ekiplerince temizlenirken Belediye Başkanı Evren Dinçer, 48 mahalledeki tüm camilerde rutin temizlik çalışması gerçekleştirildiğini ve tüm camilerin temizliğini üstlendiklerini söyledi.

Aksaray Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların temiz ve ferah ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için camileri belirli periyotlarda temizliyor. Vatandaşların daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi ile şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekanların da temizlik çalışması yapıyor. Temizlik çalışması, cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeyler ile cami dışındaki abdesthaneler de sürüyor. Yapılan temizliklerle hem cami cemaatine temiz bir ortamda ibadet etme imkanı sağlanmış oluyor hem de din görevlilerinin işlerini kolaylaştırıyor. Cami temizleme çalışmaları ile vatandaşlardan takdir toplayan Belediye Başkanı Dinçer, "Camilerimizin temiz olmasını önemsiyoruz" diyerek camilerin düzenli olarak temizlendiğini bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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